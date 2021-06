Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Versuchter Einbruch in Firma

Kleve (ots)

In der Zeit zwischen Freitagnachmittag und Montagmorgen (14. Juni 2021) versuchten unbekannte Täter, in eine Firma an der Lohengrinstraße einzudringen, indem sie an einer Brandschutztür herumfuhrwerkten. Allerdings verursachten sie lediglich Sachschaden, in das Gebäude gelangten sie nicht. Die Kripo Kleve bittet um Zeugenhinweise unter 02821 5040. (cs)

