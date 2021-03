Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve- Diebstahl aus Kfz/ Vier Fälle in einer Nacht

Kleve (ots)

Unbekannte Täter schlugen in der Nacht von Sonntag auf Montag (08. März 2021) die Scheibe an zwei PKW in der Klever Unterstadt ein. Ein Nissan Quashqai parkte in Höhe des Königsgartens und der zweite PKW, ein Audi A3, stand wenige Meter weiter am Fahrbahnrand der Kermisdahlstraße. In beiden Fällen wurde eine Scheibe eingeschlagen. Aus dem Audi wurde eine Flasche mit Alkoholika entwendet. In derselben Nacht kam es auf der Sackstraße zu einem ähnlichen Fall. Hier schlugen Unbekannte ebenfalls die Scheibe an einem Auto, Hyundai I20, ein und entwendeten eine geringe Summe Bargeld. Darüber hinaus kam es auf der Henri-Dunant-Straße zu einem weiteren Diebstahl aus einem VW Passat, bei dem eine schwarze Ledermappe entwendet wurde. Die Kripo sucht in allen Fällen Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen geben können. Sie sollen sich bei der Kripo Kleve unter Telefon 02821 5040 melden. (as)

