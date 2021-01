Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kranenburg - Fahrer eines PKW mit niederländischem Kennzeichen gesucht

Kranenburg (ots)

Donnerstagnacht (14. Januar 2021) gegen 23:30 Uhr war der Fahrer eines VW Golf auf der Mehrer Straße in Richtung Mehr unterwegs, als ihm nach eigenen Angaben in einer Linkskurve ein anderer PKW entgegenkam, der teils auf seine Fahrspur geriet. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, wich der Golf-Fahrer aus, kam selbst nach rechts von der Straße ab und touchierte einen Baum am Fahrbahnrand. Angaben zum anderen Fahrzeug konnten der Mann und sein Beifahrer, die beide unverletzt blieben, nicht machen. Lediglich die Kennzeichenfragmente X, 2 und 4 gaben sie wieder. Die Polizei Kleve sucht nun Zeugen des Unfalls und den Fahrer des anderen Wagens. Hinweise bitte an die 02821 5040. (cs)

