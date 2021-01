Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Polizei stoppt Transporter mit überladenem Anhänger

Kleve (ots)

Am Dienstag (13. Januar 2021) hielten Beamte des Verkehrsdienstes der Polizei Kleve einen Mercedes Sprinter an, der mitsamt Anhänger auf der Albersallee in Richtung Bedburg-Hau unterwegs war. Auf dem Anhänger befand sich ein Radlader. Bei der Überprüfung der Fahrzeugkombination stellte sich heraus, dass das zulässige Gesamtgewicht des Anhängers 2,6 Tonnen betrug, die Anhängelast des Zugfahrzeugs 2 Tonnen. Doch den Beamten kam mit Blick auf den transportierten Radlader schnell der Verdacht, dass diese Vorgaben hier nicht eingehalten wurden. Bei einem Stopp auf der Waage bestätigte sich dies: Der Anhänger wog inclusive Radlader 3520 kg. Damit war das Gesamtgewicht des Anhängers um 35 % und die Anhängelast des Mercedes um satte 76 % überschritten. Auf den Fahrzeugführer und Halter wartet nun ein Bußgeldbescheid von mindestens 450 Euro. Zudem untersagten die Beamten dem Mann die Weiterfahrt. (cs)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve

Pressestelle Polizei Kleve

Telefon: 02821 504 1111

E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de

https://kleve.polizei.nrw/



Besuchen Sie uns auch auf Facebook und Twitter:

https://www.facebook.com/polizei.nrw.kle



https://twitter.com/polizei_nrw_kle

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell