Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Schwarzer Passat türmt von Unfallstelle

Kleve (ots)

Mit Verletzungen musste am Freitagmorgen, 23.10.2020, ein 25 Jahre alter Autofahrer in das Krankenhaus gebracht werden. Der junge Mann aus Kleve war gegen 10.00 Uhr mit seinem BMW auf dem Tweestrom in Fahrtrichtung Griethausen unterwegs. In der langgezogenen Rechtskurve vor der Spoykanalbrücke schloss ein schwarzer VW-Passat ganz dicht zu ihm auf. Noch in der Kurve setzte dieser dann zum Überholen an und touchierte dabei den BMW des 25-jährigen, der die Kontrolle über seinen Wagen verlor, sich drehte und mehrfach in die Leitplanke einschlug, bevor er schließlich am rechten Fahrbahnrand liegen blieb. Die Polizei Kleve, Telefon 02821-5040, sucht jetzt dringend Zeugen, die Hinweise zur Identität des flüchtigen Unfallfahrers machen können. (SI)

