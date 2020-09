Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - 38-Jähriger nach versuchtem Einbruch vorläufig festgenommen

Kleve (ots)

Auf frischer Tat ertappt hat ein 60-jähriger Klever in der Nacht zu Dienstag (01.09.2020) einen Einbrecher, der gegen 03:55 Uhr in ein Einfamilienhaus an der Nassauerallee eindringen wollte. Der Versuch die zum Garten gelegenen Jalousien aufzuhebeln scheiterte jedoch.

Der Hausbesitzer wurde durch Geräusche im Garten geweckt und informierte daraufhin die Polizei. Die Beamten trafen den nur mit T-Shirt und Unterhose bekleideten Dieb im Garten des Hauses an. Seine restlichen Kleidungsstücke, darunter eine zerrissene Hose, lagen im Nahbereich.

Der Einbrecher, bei dem es sich um einen 38-jährigen Mann ohne festen Wohnsitz handelt, wurde vorläufig festgenommen. Wie es zu der kuriosen Antreffsituation kam, wird derzeit geklärt. (cp)

