Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Unfall mit Draisine

29Jähriger schwer verletzt

Kranenburg (ots)

Am Samstag, 15.08.2020 um 17:50 Uhr fuhr eine fünfköpfige Gruppe auf einer Draisine zwischen Kleve und Kranenburg. In der Ortschaft Nütterden zwischen den Übergängen Antoniusweg und Erlendeich schloß eine nachfolgende Draisine auf die Gruppe auf. Ein 29jähriger Klever stürzte aus ungeklärter Ursache zwischen die beiden Draisinen. Hierbei wurde er schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt. Nach notärztliche Erstversorgung vor Ort wurde er mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve

Pressestelle Polizei Kleve

Telefon: 02821 504 1111

E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de

https://kleve.polizei.nrw/



Besuchen Sie uns auch auf Facebook und Twitter:

https://www.facebook.com/polizei.nrw.kle



https://twitter.com/polizei_nrw_kle

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell