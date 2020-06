Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Wachtendonk-Wankum - Exhibitionismus

Unbekannter fährt mit Rad davon

Wachtendonk-Wankum (ots)

Am Sonntag (14. Juni 2020) gegen kurz nach 17:00 Uhr war eine junge Frau während eines Ausritts auf dem Schapsdyck unterwegs, als sie in einigen Metern Entfernung einen Mann bemerkte, der sein Rad an einen Baum lehnte. Zunächst dachte sie, der Unbekannte müsste austreten, doch dann drehte er sich zu ihr und rieb augenscheinlich an seinem Geschlechtsteil. Als sich ein Auto näherte, setzte sich der Mann auf sein Fahrrad und fuhr davon. Die Zeugin beschreibt ihn als etwa 60 Jahre alt, mit einem "Bierbauch". Sein Fahrrad war mit gelben Gepäcktaschen ausgestattet. Hinweise bitte an die Polizei Geldern unter Telefon 02831 1250. (cs)

