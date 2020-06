Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich - Unfallflucht

Pedelecfahrer stürzt, Zeugen gesucht

Emmerich (ots)

Wie erst jetzt bekannt wurde, flüchtete am 1. Juni 2020 gegen 10:45 Uhr ein unbekannter Autofahrer nach einem Unfall, bei dem sich ein Radfahrer leicht verletzt hatte. Der 40-jährige Geschädigte war mit seinem Pedelec auf dem Radweg neben der s'Heerenberger Straße unterwegs, als an der Einmündung zum Windmühlenweg ein Autofahrer seine Vorfahrt missachtete. Der Radfahrer stürzte bei der Vollbremsung und verletzte sich. Der Autofahrer - ein Mann unterwegs in einem dunklen PKW - setzte seine Fahrt jedoch fort, ohne sich um den 40-Jährigen zu kümmern. Die Polizei sucht nun Zeugen, die sich bitte unter 02822 7830 melden. (cs)

