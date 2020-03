Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve- Streit eskaliert/ 16-Jähriger sprüht Pfefferspray im Bus

Kleve (ots)

Am Dienstag (10. März 2020) gegen 08.20 Uhr eskalierte ein Streit zwischen einem 17-Jährigen und einem 16-Jährigen. Beide saßen in einem öffentlichen Bus, der von der Tiergartenstraße auf die Gruftstraße fuhr. Nach einer lautstarken Auseinandersetzung der beiden Jugendlichen sprühte der 16-jährige Klever dem 17-Jährigen unvermittelt zweimal Pfefferspray ins Gesicht. Als die Busfahrerin den Bus stoppte und die Türen geöffnet waren, flüchtete der Klever in Richtung Arntzstraße. Die Polizei konnte den Flüchtenden im Bereich der Bensdorpstraße festnehmen und zur Polizeiwache bringen. Durch den Pfeffersprayeinsatz wurden der 17-Jährige und ein weiterer Fahrgast leicht verletzt. Sie erlitten Hautreizungen im Gesicht. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet und der 16-Jährige wurde an seine Erziehungsberechtige Mutter übergeben. (as)

