Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kalkar - Falsche Spendensammlerin unterwegs

Kalkar (ots)

Am vergangenen Freitag und am Samstag (02. Februar 2020) war in Kalkar eine Frau unterwegs, die vorgab, Spenden für den Deutschen Kinderschutzbund zu sammeln. Gestern meldete eine Mitarbeitern des Vereins das Vorgehen der Betrügerin bei der Polizei und stellte klar, dass der Verein aktuell keine solchen Spendenaktionen durchführt. Die Polizei rät: Wählen Sie die 110, wenn Sie derzeit von Personen angesprochen werden, die angeblich für den Deutschen Kinderschutzbund Geld sammeln! (cs)

