Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Rees - Einbruch in Städtischen Betrieb

Opel Movano mit Kennzeichen KLE-SW173 und mehr gestohlen

Rees (ots)

In der Zeit zwischen Mittwoch, 17:00 Uhr, und Donnerstag (23. Januar 2020), 06:45 Uhr, schlugen unbekannte Täter das Fenster in einem Rolltor ein, um in die Werkstatt eines Städtischen Betriebs am Melatenweg zu gelangen. Sie entwendeten Werkzeuge, räumten das Messinglager leer und stahlen eine Vielzahl neuer und gebrauchter Wasserzähler. Im Anschluss durchwühlten sie auch den Bürotrakt des Betriebes. Ihre Beute luden die Täter offenbar direkt in einen Opel Movano, der in der Halle stand. Der Wagen trägt das Kennzeichen KLE-SW173. Sie manipulierten die Steuerung eines Stahlgittertores, um in dem Fahrzeug vom Gelände zu fliehen. Hinweise zu verdächtigen Personen oder zum gesuchten Opel bitte an die Kripo Emmerich unter 02822 7830. (cs)

