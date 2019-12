Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Einbruch in Einfamilienhaus - Schmuck und Münzen erbeutet

Wachtendonk (ots)

Auf dem Schabrockerweg in Wachtendonk kam es zwischen Dienstag, 24.12.2019, 17:00 Uhr und Mittwoch, 25.12.2019, 00:15 Uhr zu einem Einbruch in ein freistehendes Einfamilienhaus. Unbekannte Täter nutzten die Abwesenheit des Hauseigentümers und drangen gewaltsam in das Haus ein. Hier stahlen sie unter anderem diverse Schmuckstücke und Münzen. Der genaue Umfang der Beute ist noch nicht bekannt. Zeugen melden sich bitte bei der Polizei Geldern, Tel.: 02831/1250.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve

Pressestelle Polizei Kleve

Telefon: 02821 504 1111

E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/kleve



Besuchen Sie uns auch auf Facebook und Twitter:

https://www.facebook.com/polizei.nrw.kle



https://twitter.com/polizei_nrw_kle

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell