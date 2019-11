Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich - Öffentlichkeitsfahndung nach Diebstahl

Wer kennt diesen Mann?

Emmerich (ots)

Am 8. Oktober 2019 zwischen 02:10 und 02:40 Uhr brach ein unbekannter Tatverdächtiger an einer Tankstelle an der Marie-Curie-Straße die Tür zum Technikraum der Waschboxen auf und entwendete das darin befindliche Kleingeld. Die Bilder der Öffentlichkeitsfahndung sind unter folgendem Link abrufbar: https://polizei.nrw/fahndungen/unbekannte-tatverdaechtige/emmerich-diebstahl

Wer kennt den angegebenen Mann oder kann Angaben zu seinem Aufenthaltsort machen? Die Kripo Emmerich erbitten Hinweise unter Telefon 02822 7830. (cs)

