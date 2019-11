Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Einbruch in Einfamilienhaus

Straelen-Brüxken (ots)

Am Samstag, 09.11.2019, zwischen 15:30 Uhr und 18:30 Uhr, schlug ein Unbekannter die Scheibe eines Wohnzimmerfensters auf der Brüxkener Straße ein, während eine zweite männliche Person in einem silbernen PKW Mitsubishi auf der Straße wartete. Im Haus durchsuchte er sämtliche Behältnisse und entwendete Modeschmuck. Danach stieg er in den Mitsubishi und entfernte sich vom Tatort in unbekannte Richtung. Zu den beiden Personen kann nur gesagt werden, dass der eine korpulent mit Vollbart und der andere auffallend groß uns sehr schlank gewesen sei. Hinweise zu dem silbernen Mitsubishi und der gesamten Tat werden erbeten an die Polizei in Geldern, Tel. 02831/1250.

