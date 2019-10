Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich- Unfallflucht/ Polizei sucht Radfahrer

Emmerich am Rhein (ots)

Am Mittwoch (2. Oktober 2019) gegen 19.55 Uhr fuhr ein unbekannter Radfahrer an der Sprickmann-Kerkerinck-Straße gegen einen geparkten Audi Avant. Der schwarze Audi parkte an der rechten Fahrbahnseite in Richtung Gerhard-Storm-Straße. Der unbekannte Fahrer verließ die Unfallstelle unerlaubt.

Zeugenhinweise bitte an die Polizei Emmerich unter Telefon 02822 7830. (as)

