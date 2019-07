Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Rees - Verkehrsunfall

15-Jährige stürzt mit Roller und verletzt sich schwer

Rees-Bienen (ots)

Am Mittwoch (10. Juli 2019) gegen 07:50 Uhr war eine 15-Jährige mit ihrem Roller auf der Millinger Straße in Richtung Millingen unterwegs, als sie aus bisher ungeklärter Ursache zu Beginn einer leichten Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abkam. Im Grünsteifen touchierte das Mädchen einen Leitpfahl und kam zu Fall. Dabei verletzte sie sich schwer. Die 15-Jährige wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik gebracht. Die Millinger Straße war während der Unfallaufnahme voll gesperrt. (cs)

