Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Heißluftballon landet aufgrund fehlender Thermik in Waldstück

Drei Gäste leicht verletzt

Kleve-Donsbrüggen (ots)

Am Montag (17. Juni 2019) gegen 19.50 Uhr startete ein 69-jähriger Ballonfahrer mit fünf Gästen vom Segelflugplatz in Goch-Asperden. Das Ziel der Ballonfahrt lag in Emmerich. Nach Angaben des Ballonführers dauerte die Fahrt aufgrund fehlender Thermik deutlich länger als erwartet. Deshalb beabsichtigte er, auf dem Sportplatz an der Tiergartenstraße zu landen. Als das Gas bereits vorher verbraucht war, landete der Ballon gegen 21.30 Uhr etwa 50 Meter von der Einmündung Tiergartenstraße/Hirschscheunenallee entfernt in einem Waldgebiet. Der Korb kippte auf dem abschüssigen Gelände um. Dabei verletzten sich drei der Gäste, eine 54-jährige Frau, ein 46-jähriger Mann und ein 80-jähriger Mann, leicht. Sie wurden mit dem Rettungswagen zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Der Ballonfahrer und zwei weitere Gäste, ein 30-jähriger Mann und ein 58-jähriger Mann, blieben unverletzt. (ME)

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Kleve

Pressestelle Polizei Kleve

Telefon: 02821 504 1111

E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/kleve

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell