Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Unfallflucht

Schwarzer VW Sharan beschädigt

Kleve (ots)

Am Donnerstag (9. Mai 2019) zwischen 11.20 Uhr und 11.50 Uhr beschädigte ein unbekannter Verursacher einen schwarzen VW Sharan an der vorderen, rechten Stoßstange. Bei dem Verursacher handelt es sich möglicherweise um einen Fahrradfahrer. Das Fahrzeug war auf dem Parkplatz eines Supermarktes, in Höhe des Eingangs, an der Albersallee abgestellt. Hinweise bitte an die Polizei Kleve unter Telefon 02821-5040. (BK)

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Kleve

Pressestelle Polizei Kleve

Telefon: 02821 504 1111

E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/kleve

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell