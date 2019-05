Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Einbruch in Gaststätte

Zeugen beobachten zwei Täter

Geldern-Kapellen (ots)

Am Montag (6. Mai 2019) gegen 4.00 Uhr drangen unbekannte Täter an der Lange Straße in einen Garten ein. Von dort versuchten sie, ein Fenster an einer angrenzenden Gaststätte aufzuhebeln. Ein Anwohner hörte Lärm und schaltete das Licht ein. Er sah, wie zwei Männer in Richtung Henriette-Brey-Straße flüchteten. Die Täter waren 1,70 bis 1,80m groß und hatten eine normale Figur. Sie trugen Wollmützen und waren dunkel gekleidet.

Rund zehn Minuten später hörte dort ein anderer Anwohner einen lauten Knall. Er sah zwei Männer, die Gegenstände in Richtung Marktplatz wegtrugen. Der Bruder des Zeugen verständigte die Polizei. Die Polizeibeamten stellten einen Einbruch in die Gaststätte fest. Die Täter hatten eine Fensterscheibe eingeworfen und sich im Schankraum an einem Spielautomaten zu schaffen gemacht. Bislang ist nicht bekannt, ob etwas entwendet wurde.

Täterhinweise bitte an die Kripo Geldern unter Telefon 02831 1250. (ME)

