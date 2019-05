Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kevelaer - Unfall im Kreisverkehr

Zeugen gesucht

Kevelaer (ots)

Am Dienstag (30. April 2019) gegen 12.50 Uhr fuhr ein 43-Jähriger mit seinem Mitsubishi Outlander durch den Kreisverkehr an der Wettener Straße /Gewerbering, als von rechts aus der Wettener Straße eine Sattelzugmaschine mit Auflieger ebenfalls in den Kreisverkehr fuhr. Der 43-Jährige konnte einen Zusammenstoß mit dem LKW nicht mehr verhindern, es entstand ein Schaden an der Stoßstange des Mitsubishis. Die Polizei sucht nun Zeugen des Unfalls. Sie werden gebeten, sich an die Polizei Goch unter Telefon 02823 1080 zu wenden. (cs)

