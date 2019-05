Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich - Wohmobil Fiat KLE-C1830 entwendet

Täter brechen vier weitere Wohnmobile auf

Emmerich (ots)

In der Zeit zwischen Samstag, 16.00 Uhr, und Montag (6. Mai 2019), 9.30 Uhr, entwendeten unbekannte Täter an der Duisburger Straße von einem angemieteten Parkplatz eines Wohnmobilhändlers ein weißes Wohnmobil der Marke Chausson Twist V697. Das neuwertige Fahrzeug hat das amtliche Kennzeichen KLE-C1830. Außerdem brachen die Täter dort vier weitere Wohnmobile auf und manipulierten an den Zündschlössern.

In der Nacht zu Donnerstag hatten unbekannte Täter auf diesem Parkplatz bereits versucht, Wohnmobile zu entwenden: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65849/4260578

Hinweise zu verdächtigen Personen bitte an die Kripo Emmerich unter Telefon 02822 7830. (ME)

