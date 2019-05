Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Rees - Diebstahl aus Gärtnerei

Pflanzen und Deko-Artikel entwendet

Rees (ots)

In der Zeit zwischen Samstag, 16.00 Uhr, und Sonntag (5. Mai 2019), 06.00 Uhr, verschafften sich unbekannte Täter Zugang zum Außenbereich einer Gärtnerei am Grüttweg. Wahrscheinlich kletterten sie über einen Drahtgitterzaun an der Rückseite des Geländes. Die Täter entwendeten mehrere Pflanzen sowie Deko-Artikel. Außerdem stahlen sie eine alte Schubkarre, um die Beute zu transportieren. Hinweise zu verdächtigen Personen bitte an die Kripo Emmerich unter Telefon 02822 7830. (cs)

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Kleve

Pressestelle Polizei Kleve

Telefon: 02821 504 1111

E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/kleve

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell