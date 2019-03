Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Rees - Gestürzter Radfahrer verletzt sich schwer

Rettungshubschrauber landet auf Rheinbrücke

Rees (ots)

Am Mittwoch (27. März 2019) gegen 14.00 Uhr war ein 62-jähriger Radfahrer aus Kalkar auf dem Radweg der Bundesstraße 67 unterwegs. In Höhe der Wardstraße stürzte der Radfahrer und verletzte sich dabei schwer. Ein Rettungshubschrauber landete gegen 14.30 Uhr auf der Reeser Rheinbrücke und flog den 62-Jährigen zur stationären Behandlung in eine Spezialklinik. Die Rheinbrücke war in dieser Zeit für rund 30 Minuten gesperrt. (ME)

