Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Frontalzusammenstoß zwischen LKW und PKW

PKW-Fahrer lebensgefährlich verletzt

Rheurdt (ots)

Am Freitag, 23.03.2019 gegen 23:05 Uhr stießen aus bisher nicht geklärter Ursache auf der Geldernschen Straße in Rheurdt ein LKW-Zug und ein PKW Golf frontal zusammen. Der PKW-Fahrer wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste durch die alarmierte Feuerwehr befreit werden. Mit lebensgefährlichen Verletzungen wurde er nach notärztlicher Erstversorgung vor Ort in ein Krankenhaus eingeliefert, seine Personalien konnten bisher nicht eindeutig geklärt werden. Der 52-jährige LKW-Fahrer aus Kevelaer wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus verbracht. Zur Rekonstruktion des Unfallgeschehens und zur Ursachenklärung wurde ein Sachverständiger hinzugezogen, die Fahrzeuge wurden sichergestellt. Der Bereich der Unfallstelle war bis 03:45 Uhr gesperrt, der Verkehr wurde durch Polizeibeamte umgeleitet. Es entstand hoher Sachschaden.

