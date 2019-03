Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich - Unfallflucht

Blauer Ford Tourneo beschädigt

Emmerich (ots)

Am Mittwoch (13. März 2019) beschädigte ein unbekannter Autofahrer einen blauen Ford Tourneo. Der Unfall kann sich entweder in der Zeit zwischen 06:45 Uhr und 17:10 Uhr auf dem Parkplatz hinter der Emmericher Rheinbrücke in Fahrtrichtung Emmerich ereignet haben, oder in der Zeit zwischen 17:15h und 17:30 Uhr auf dem Parkplatz eines Discounters an der Wardstraße. Der Wagen wurde an der Beifahrertür beschädigt. Der Verursacher entfernte sich, ohne den Schaden zu melden.

Hinweise bitte an die Polizei Emmerich unter 02822 7830. (cs)

