Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Einbruch in leerstehendes Reihenhaus

Werkzeuge entwendet

Geldern (ots)

In der Zeit von Mittwoch, 06.02.2019, 12:00 Uhr, bis Samstag, 09.02.2019, 18:15 Uhr, drangen Unbekannte in ein in Renovierung befindliches Reihenhaus auf der Straße Ostwall ein. Hier durchsuchten sie das Objekt und entwendeten Werkzeuge. Zeugenhinweise werden erbeten an die Polizei in Geldern, Tel. 02831/1250.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Kleve

Pressestelle Polizei Kleve

Telefon: 02821 504 1111

E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/kleve

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell