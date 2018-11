POL-KLE: Bedburg-Hau - Polizeieinsatz nach Tumult in der Forensik Bedburg-Hau/ 2. Folgemeldung

Bedburg-Hau (ots) - Am Sonntagnachmittag (25. November 2018) ist es, wie berichtet, zu einem größeren Polizeieinsatz in einem Gebäude der LVR Klinik in Bedburg-Hau gekommen. Mehrere Patienten hatten auf einer forensischen Station randaliert, nachdem es in der Nacht zuvor zu einem Ausbruchversuch gekommen war. Siehe hierzu auch folgende Pressemeldungen: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65849/4125290 https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65849/4125293

Die Kreispolizeibehörde Kleve hat zur Aufklärung der im Zusammenhang mit den Ereignissen stattgefundenen Straftaten eine Ermittlungskommission eingerichtet. Ermittelt wird wegen versuchter Gefangenenmeuterei, Sachbeschädigung und Beleidigung. Erste Vernehmungen fanden am heutigen Dienstag statt und werden in den nächsten Tagen fortgesetzt. Auch die weiteren kriminalpolizeilichen Ermittlungen dauern an. (ME/AJ)

