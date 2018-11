Kalkar (ots) - Am Freitag (23. November 2018) meldete sich ein 43-jähriger Mann bei der Polizei und erklärte, dass er am Mittwoch (21. November 2018) einen Verkehrsunfall verursacht habe. Er war in Kalkar mit einem weißen Renault Kangoo auf der Straße Bovenholt in Richtung Tiller Straße unterwegs. Dort stieß er mit einem am rechten Fahrbahnrand geparkten unbekannten Auto zusammen. Der 43-Jährige hielt jedoch nicht an und meldete den Unfall erst zwei Tage später.

Die Polizei sucht nun den Besitzer des unbekannten Autos. Hinweise bitte an die Polizei Kleve unter Telefon 02821 5040. (ME)

