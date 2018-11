Bedburg-Hau (ots) - Heute Mittag (25. November) gegen 15 Uhr hat die Polizei Kleve von der forensischen Klink Bedburg-Hau ein Ersuchen um Vollzugshilfe erhalten. In der Klink soll mindestens eine dort untergebrachte Person einen Ausbruch vorbereitet haben. Es kam jedoch zu keinem Ausbruch! Derzeit läuft ein Polizeieinsatz an der Klinik. Es gibt keine verletzten Personen und keine Geiseln. Es besteht auch keine Gefahr für das Klinikpersonal oder für die Bevölkerung. Die Ermittlungen dauern an.

