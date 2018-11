Goch (ots) - Am Montag (26. November 2018) gegen 16.00 Uhr hebelten unbekannte Täter am Redonplatz in einem Wohnkomplex für Senioren eine Wohnungstür auf. Eine Nachbarin sah drei Personen, die nach dem Einbruch aus der Wohnung kamen. Sie sprach eine der Personen, eine Frau, an. Daraufhin flüchtete das Trio über den Aufzug in unbekannte Richtung. Die Wohnung war nicht von den Tätern durchsucht worden. Es wurde nichts entwendet.

Die Einbrecherin war 20 bis 25 Jahre alt, hatte ein südländisches Aussehen und sprach Deutsch mit einem starken Akzent. Sie trug eine dunkle Wollmütze mit einem weißen "Bommel". Das Geschlecht der beiden anderen Täter ist nicht bekannt. Sie hatten ebenfalls ein südländisches Aussehen und trugen Mützen.

Täterhinweise bitte an die Kripo Goch unter Telefon 02823 1080. (ME)

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Kleve

Pressestelle Polizei Kleve

Telefon: 02821 504 1111

E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/kleve

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell