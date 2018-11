Kerken-Nieukerk (ots) - Am Montag (26. November 2018) gegen 11.25 Uhr fuhr eine 51-jährige Frau aus Moers in einem Fiat 500 auf der Klever Straße (Bundesstraße 9) in Richtung Krefeld. In Höhe der Ortschaft Winternam kam die 51-Jährige auf gerader Strecke nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Anschließend überschlug sich der Fiat und blieb auf der Fahrbahn auf dem Dach liegen. Die 51-jährige war in ihrem Auto eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr geborgen werden. Sie verletzte sich bei dem Unfall schwer und wurde mit dem Rettungswagen zur stationären Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Der Fiat wurde stark beschädigt. Das rechte Vorderrad und die Beifahrertür rissen bei dem Zusammenstoß ab. Die Unfallstelle war für rund zwei Stunden in beide Richtungen gesperrt. Polizeibeamte leiteten den Verkehr ab. (ME)

