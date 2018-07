POL-KLE: Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen

Goch (ots) - Am Samstag, 07.07.18 gegen 19:55 Uhr befuhr ein 37jähriger Gocher mit seinem Fahrzeug den Westring aus Richtung Südring, in Richtung Gaesdoncker Str.. An der Kreuzung Westring/Gaesdoncker Str. wollte er nach links in die Gaesdoncker Str. abbiegen. Dabei beachtete er jedoch nicht den Vorrang eines 27jährigen Fahrzeugführers aus Goch, der den Westring in Gegenrichtung befuhr. Im Kreuzungsbereich kam es zur Kollision der Fahrzeuge. Dabei verletzten sich die jeweiligen Beifahrer, eine 30jährige Frau und ein 27jähriger Mann, beide auch aus Goch, leicht. An beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden.

