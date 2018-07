POL-KLE: 21jährige kommt von der Fahrbahn ab und kollidiert mit Straßenbaum

Straelen (ots) - Am 07.07.18 gegen 14:00 Uhr befuhr eine 21jährige Rumänin die Dammerbrucher Straße aus Richtung Niederlande, in Richtung Veenweg. Vermutlich aufgrund einer Unachtsamkeit kam sie mit ihrem PKW nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte zunächst mit einem Straßenbaum und dann mit einer Leitplanke. Die Fahrzeugführerin verletzte sich dabei und wurde mit einem Rettungswagen einem Krankenhaus in Venlo zugeführt. Lebensgefahr besteht nicht. Ihr 22jähriger Beifahrer, ebenfalls aus Rumänien blieb bei dem Unfall glücklicherweise unverletzt.

