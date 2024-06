POL-HX: Pkw missachtet die Vorfahrt und es kommt zur Kollision - eine Person verletzt

Höxter (ots) - In Höxter-Lüchtringen ist in der Nacht zu Sonntag, 2. Juni, ein Fahrzeug in Flammen aufgegangen. Der blaue Hyundai war in der Wilhelmstraße abgestellt, das Feuer wurde um 3.12 Uhr bemerkt. Die Feuerwehr löschte den Brand, konnte aber nicht verhindern, dass das Fahrzeug vollständig ausbrannte. Durch das Feuer wurden außerdem die Fahrbahn und ein Mauer beschädigt. Personen wurden nicht verletzt. Nach ...

