POL-HX: Ostwestfalenstraße nach Unfall für eine Stunde voll gesperrt

Höxter (ots) - Nach dem Brand in einem Wohn- und Geschäftshaus in Höxter am vergangenen Mittwoch, 15. November, (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65848/5650935) hat die Kriminalpolizei Höxter die Brandursache ermitteln können. Gemeinsam mit Vertretern der zuständigen Versicherung konnte die Polizei die Brandstelle in dem Gebäude am Montag, 20. November, begutachten. Demnach ist das Feuer an einem ...

mehr