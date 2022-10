Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: 3 schwer verletzte Personen bei Frontalzusammenstoß L 828, Willebadessen in Richtung Borlinghausen, Donnerstag, 20.10.2022, 13.57 Uhr.

Willebadessen (ots)

Eine 50 jährige Frau aus Warburg befuhr mit ihrem VW Caddy die L 828 von Willebadessen in Fahrtrichtung Scherfede. Aus bisher ungeklärter Ursache kommt sie nach links in den Gegenverkehr und stößt frontal mit einem entgegenkommenden Wohnmobil zusammen. Anschließend dreht sich der Pkw um die eigene Achse und kommt auf dem rechten Fahrstreifen in Fahrtrichtung Willebadessen zum Stillstand. Das Wohnmobil kommt nach dem Zusammenstoß nach rechts von der Fahrbahn ab, kippt um und bleibt im Grünstreifen in Fahrtrichtung Willebadessen liegen. Die Fahrerin des VW wird durch den Zusammenstoß schwer verletzt und mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Der 76 jährige Fahrer und die 75 jährige Beifahrerin des Wohnmobil werden durch den Unfall ebenfalls schwer verletzt und in ein Krankenhaus verbracht. Beide stammen aus Dänemark. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Die Unfallstelle war für die Rettungsmaßnahmen, Landung des Rettungshubschraubers und anschließenden Aufräumarbeiten für ca. 4 Stunden gesperrt, der Verkehr wurde umgeleitet.

Me.

