Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Zwei Verletzte nach Fahrradunfällen

Höxter/Beverungen (ots)

Zwei Fahrradfahrer verletzten sich am Samstagnachmittag bei Unfällen mit ihren Zweirädern. In Höxter stürzte ein 55-jähriger Pedelec-Fahrer auf der abschüssigen Straße "Grüne Mühle" und verletzte sich schwer. Mit einem Rettungswagen wurde er zur stationären Behandlung ins Krankenhaus gefahren. Leichte Verletzungen zog sich in Beverungen-Dalhausen ein 57-jähriger Fahrradfahrer zu. Er war beim Abbiegen ins Wanken geraten und gestürzt. Er konnte das Krankenhaus nach ambulanter Behandlung wieder verlassen.

