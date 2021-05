Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Einbruch in Gartenhütte

32839 Steinheim (ots)

Unbekannte Täter sind in eine Gartenhütte in Steinheim-Sandebeck eingebrochen und haben einen Akkuschrauber der Marke Makita, einen Akkuschrauberf der Marke Bosch und eine Akkuflex der Marke Bosch entwendet. Der Wert der entwendeten Werkzeuge beträgt rund 800 Euro. Die Tat ereignete sich zwischen Montag, 17.05.2021, 15:00 Uhr und Samstag, 22.05.2021, 11:00 Uhr. Die Gartenhütte befindet sich auf einem Grundstück, welches sich nördlich der Leopoldstaler Straße und an der südlichen Verlängerung der Straße "Am Bahndamm" befindet. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Höxter, Tel. 05271-9620, entgegen./he

