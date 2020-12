Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Baumarkt-Einbrecher haben es auf Zigaretten abgesehen

Höxter

Unbekannte Täter sind während der Weihnachts-Feiertage gewaltsam in einen Baumarkt an der Corveyer Allee in Höxter eingedrungen. Dort hatten sie es allerdings nicht auf Werkzeuge oder Maschinen, sondern auf Zigaretten abgesehen.

Etliche für den Verkauf bestimmte Zigarettenschachteln verschiedener Marken ließen die Diebe mitgehen, die Summe der Beute bewegt sich im vierstelligen Euro-Bereich. Außerdem entstand durch den Einbruch Sachschaden an einer Seitentür.

Die Polizei Höxter bittet um Hinweise von möglichen Zeugen. Die Tat muss sich in dem Zeitraum zwischen Mittwoch, 23. Dezember, nach 17 Uhr und Montag, 28. Dezember, 6 Uhr, ereignet haben. Hinweise bitte an die Telefonnummer 05271/962-0. /nig

