Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Nach Unfallflucht: Schwarz gekleideter Motorradfahrer gesucht

Höxter (ots)

Nach einer Unfallflucht bei Höxter-Stahle hoffen die Ermittler der Polizei Höxter auf Hinweise von Zeugen, um den Verursacher zu ermitteln. Immerhin war ein Sachaschaden von mindestens 5.000 Euro entstanden.

Der Unfall hatte sich bereits am Montag, 20. April, ereignet. Ein mit zwei Frauen besetzter weißer Seat Ibiza war gegen 13:50 Uhr auf der B 83 von Stahle in Fahrtrichtung Polle unterwegs. Im Verlauf der kurvigen Strecke kam ihnen ein silberner Mercedes entgegen, vermutlich eine neuwertige C-Klasse. In einer Linkskurve scherte plötzlich ein Motorradfahrer hinter dem Mercedes aus, um trotz Gegenverkehr und durchgezogener Mittellinie zu überholen.

Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, musste die Seat-Fahrerin stark bremsen und ausweichen. Dabei prallte sie mit der rechten Fahrzeugseite gegen die Leitplanke. Der Seat wurde an der gesamten rechten Fahrzeugseite beschädigt, der geschätzte Schaden liegt bei 5.000 Euro.

Das Motorrad fuhr jedoch weiter, auch der Mercedes setzte seine Fahrt fort. Um den genauen Unfallhergang zu ermitteln, bittet die Polizei Höxter nun um Zeugenhinweise. Der gesuchte Motorradfahrer sei vollständig in schwarz gekleidet gewesen sein, er habe auch einen schwarzen Helm getragen. Weitere Angaben zum Motorrad liegen nicht vor.

Insbesondere wird auch der unbekannte Mercedes-Fahrer gebeten, sich mit der Polizei in Höxter unter Telefon 05271/962-0 in Verbindung zu setzen. /nig

