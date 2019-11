Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Pkw auf Parkplatz beschädigt, Verursacher geflüchtet

Brakel, Am Thy (ots)

Ein am Samstagmittag in Brakel um 13.00 Uhr auf dem Parkplatz des Real- Marktes festgestellter Pkw- Schaden hat mutmaßlich seinen Ursprung gegen 09.45 Uhr. Um diese Zeit hatte der Besitzer seinen Pkw im Bereich der Bäckerei "Goeken backen" geparkt. Beim Einkauf im Bäckerei- Geschäft war dem Besitzer aufgefallen, dass ein dunkler Kleinwagen vor seinem Pkw eingeparkt hatte. Zwei ca. 25- jährige Mädchen, seien dann ausgestiegen, auffällig zwischen den beiden Fahrzeugen hin- und hergelaufen und anschließend schnell wieder weggefahren. Um 13.00 Uhr ist dem Geschädigten dann der Unfallschaden vorne links an seinem Pkw, Mazda - CX5 in blau, aufgefallen. Wer den Vorfall beobachtet hat und Angaben zum verursachenden Fahrzeug machen kann, möge sich bei der Polizei in Höxter unter der Nummer: 05271 - 9620 melden.

