Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Pkw fährt auf - zwei Verletzte Samstag, 02.11.2019, 12:33 Uhr

33014 Bad Driburg (ots)

Eine 31-jährige Fahrzeugführerin aus Bad Driburg befuhr mit ihrem Pkw Nissan die Lange Straße in Bad Driburg in Fahrtrichtung Innenstadt. In Höhe eines Einkaufsmarktes beabsichtigte sie nach links auf den dortigen Parkplatz abzubiegen. Auf Grund des Gegenverkehrs musste sie verkehrsbedingt abbremsen und warten. Eine 64-jährige Fahrzeugführerin aus dem Bereich Paderborn erkannte die Situation zu spät und fuhr mit ihrem Pkw Skoda auf das wartende Fahrzeug auf. Durch den Zusammenstoß wurde die 59-jährige Beifahrerin im wartenden Nissan leicht verletzt. Ein ebenfalls im Fahrzeug befindlicher einige Monate alter Säugling erlitt offensichtlich keine Verletzungen, wurde jedoch zusammen mit der Beifahrerin vorsorglich zur Untersuchung ins Krankenhaus verbracht. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden von ca. 8.000 Euro. /Sche

