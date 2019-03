Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Mit Alkohol am Steuer: Zwei Führerscheine sichergestellt

Kreis Höxter (ots)

Zeugen war am Freitagabend auf der Bundesstraße 64 bei Brakel ein VW Polo aufgefallen, weil dieser in Schlangenlinien fuhr. Die alarmierte Polizei überprüfte die 31-jährige Fahrerin und stellte fest, dass sie unter Alkoholeinfluss stand. Ebenfalls am Freitagabend wurde in der Lüre in Höxter ein 57-jähriger Peugeot-Fahrer kontrolliert. Auch bei ihm stellten die Polizeibeamten fest, dass er vor der Fahrt erheblich Alkohol konsumiert hatte. In beiden Fällen wurde eine Blutprobe und die Sicherstellung des Führerscheins angeordnet.

