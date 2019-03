Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Randalierer auf Betriebsgelände in Bad Driburg

Bad Driburg (ots)

Auf einem Betriebsgelände an der Brakeler Straße in Bad Driburg haben unbekannte Täter in der Nacht von Rosenmontag, 4. März, auf Dienstag, 5. März, mehrere mutwillige Sachbeschädigungen verursacht. Beschädigt wurde unter anderem ein Bauzaun, der auf der Länge von sieben Zaunfeldern umgestürzt und aus der Bodenverankerung gerissen wurde. Zudem wurde ein Kleinbus beschädigt, der auf dem Gelände abgestellt war. Über eine eingeschlagene Seitenscheibe drangen der oder die Täter in das Fahrzeug ein und randalierten darin, so dass der Bus nicht mehr fahrbereit war und am nächsten Morgen seinen Linienbetrieb nicht aufnehmen konnte. Die Höhe des Sachschadens ist noch unklar. Hinweise bitte an die Polizei in Bad Driburg unter Telefon 05253/9870-0. /nig

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Höxter

- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -

Bismarckstraße 18

37671 Höxter



Telefon: 05271 / 962 -1521

E-Mail: pressestelle.hoexter@polizei.nrw.de

https://hoexter.polizei.nrw/



Ansprechpartner außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Höxter

Telefon: 05271 962 1222

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell