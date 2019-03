Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Feueralarm in der Höxteraner Altstadt/Lieferwagen ausgebrannt

Höxter (ots)

In den frühen Morgenstunden an diesem Samstag wurden Polizei und Feuerwehr alarmiert, weil es auf einem Parkplatz in der Höxterander Altstadt zu einem Fahrzeugbrand gekommen war. Die schnell eintreffenden Einsatzkräfte stellten fest, dass ein Ford Transit auf dem Parkplatz neben dem Amtsgericht brannte. Der Transporter brannte vollständig aus. Durch das Feuer wurde auch die Außenwand eines angrenzenden Wohnhauses in Mitleidenschaft gezogen. Die Bewohner konnten das Haus verlassen, es wurde niemand verletzt. Die Höxteraner Kripo wurde eingeschaltet, eine Brandursache steht noch nicht fest. Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf mind. 19.000 Euro.

