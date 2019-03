Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Landwirtschaftliche Geräte gestohlen

Borgentreich (ots)

Von einem landwirtschaftlichen Anwesen in Borgentreich-Rösebeck haben Unbekannte mehrere landwirtschaftliche Geräte entwendet. Die Tat an der Straße "Zur großen Heide" muss sich im Zeitraum vom Dienstag, 5. März, nach 10 Uhr bis zum Donnerstag, 7. März, um 14 Uhr ereignet haben. Bei den Geräten in einem Gesamtwert im vierstelligen Euro-Bereich handelt es sich um Anbauteile für einen Trecker. Zwei Teile müssen die Täter offensichtlich von einem dort abgestellten Traktor abmontiert haben. Hinweise bitte an die Polizei in Warburg unter Telefon 05641/78800. /nig

