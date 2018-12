POL-HX: Verkehrsunfall mit Flucht

Höxter (ots) - Am Samstag, 08.12.2018 kam es gegen 18.50 in der Tiefgarage der Uferstraße zu einem Verkehrsunfall auf dem Stellplatz Nr. 29 . Ein unbekannter Fahrzeugführer wurde durch Zeugen dabei beobachtet, wie er mit seinem Fahrzeug einen blauen Dacia, der dort parkte beschädigte. Der unbekannte Fahrzeugführer entfernte sich ohne eine Schadensregulierung einzuleiten. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1000,- Euro. Weitere Zeugen werden gebeten sich mit sachdienlichen Hinweisen an die Polizei Höxter unter 05271-962-0 zu wenden.

