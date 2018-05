37671 Höxter (ots) - Am kommenden Samstag lädt die Kreispolizeibehörde Höxter zu einem Motorradaktionstag auf dem Gelände der Tonenburg in Höxter-Albaxen ein. Ab 10.30 Uhr wird es vielfältige Aktionen und Informationen rund um das Thema Motorradsicherheit geben.

Ein wichtiger Veranstaltungspunkt sind die kostenfreien Fahr- und Sicherheitstrainings für Biker, die von professionellen Fahrtrainern hiesiger Fahrschulen durchgeführt werden. Von Polizeimotorrädern begleitete Ausfahrten führen die Biker zu den Übungsplätzen. Dort werden Brems- und Kurvenfahrten unter Anleitung der Fahrlehrer geübt. Übungen für alle, die gesund und unversehrt nach einer Tour zu Hause ankommen wollen. Die Trainings in Kleingruppen sind zu festen Zeiten (11:30 Uhr, 12:30, 15:00 Uhr) geplant. Restplätze (Bremsen und Kurven) werden über die Polizei, Direktion Verkehr, Tel. 05271 - 962 - 1410 oder am Veranstaltungstag am Infostand der Polizei auf der Tonenburg vergeben. Für die Biker sind die Trainings kostenfrei.

Seit 2008 führt die Kreispolizeibehörde Höxter besondere Maßnahmen zur Verkehrssicherheit für Motorradfahrer im Kreis Höxter durch. Dazu gehören präventive Aktionen wie der Motorradaktionstag zur Saisoneröffnung.

Nur wer sich an die Regeln des Straßenverkehrs und speziell die Biker an die richtigen Verhaltensweisen zum Beispiel bei Gruppenfahrten hält, kann mit größtmöglicher Sicherheit die Freude am Motorradfahren genießen. Ganz nach dem Motto der Polizei für Biker: Sicher durch den Kreis Höxter - Keiner kommt um! Alle kommen an!

