POL-HX: Vom Parkplatz gefahren und Unfall verursacht

32839 Steinheim (ots) - Bei einem Verkehrsunfall am Mittwochvormittag, 02.05.2018, gegen 09.25 Uhr, ist eine 66-jährige Frau aus Schieder-Schwalenberg verletzt worden. Zur Unfallzeit beabsichtigte eine 50-jährige Steinheimerin mit ihrem Mazda, von einem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes kommend die Lother Straße zu überqueren, um auf den Parkplatz eines gegenüberliegenden Getränkemarktes zu gelangen. Hierbei übersah sie die 66-Jährige, die mit ihrem VW Golf die Lother Straße in Richtung Höxterstraße befuhr und es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Die Frau aus Schieder-Schwalenberg wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Fahrerin des Mazdas blieb unverletzt. Ihr Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Der Gesamtschaden beträgt 9000 Euro./He.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Höxter

- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -

Bismarckstraße 18

37671 Höxter



Telefon: 05271 962 1520

E-Mail: pressestelle.hoexter@polizei.nrw.de

http://www.hoexter.polizei.nrw



Ansprechpartner außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Höxter

Telefon: 05271 962 1222

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell